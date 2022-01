Tras veto de Televisa y pleito con Legarreta, exconductor de 'Hoy' los traiciona y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien estuvo vetado de Televisa luego de tener un fuerte pleito con Andrea Legarreta, apareció en el foro de Venga la Alegría hace algunas horas luego de haber trabajado por años en el programa de la competencia, Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del conocido artista mexicano Alfredo Adame, quien pese a sus más de 32 años de carrera en la televisora de San Ángel, hace unos días declaró que está "quebrado" y no tiene dinero ni para comprar comida.

El artista de 63 años tiene retirado de las telenovelas desde 2018 cuando participó en Por amar sin ley y aunque fue un cotizado galán en el pasado, en los últimos años solo se ha dado a conocer a base de polémicas y pleitos con famosos como Andrea Legarreta.

Adame nombró a su excompañera de Hoy como la "primera dama de Televisa" y la señaló de presuntamente haberle sido infiel a su marido, el cantante Erik Rubín, con un alto ejecutivo de la empresa. Por esta misma situación, el actor fue vetado por años, pero este 2021 volvió a los foros para tener pequeñas participaciones en diversos programas.

Durante la mañana de este miércoles 26 de noviembre, el controversial mexicano volvió a visitar las instalaciones de TV Azteca y apareció en el foro de Venga la Alegría para aclarar todo lo que sucedió durante su pelea callejera que se volvió viral la tarde de ayer martes.

Alfredo se defendió y aseguró que entablará acciones legales con la pareja con la que se peleó a golpes y los tachó de ser unos 'montachoques' que trataron de aprovecharse de él pero dijo que no se dejó ni se dejará.

Ellos me pegaron… el joven me jaló por atrás y me tiró. Me levanté y la mujer seguía con mi celular, lo estrelló contra el piso y lo aplastó... A mí nunca me tocaron… lo que digan las redes sociales me importa un bledo. Aprovecharon para tirarme… los voy a encontrar y los voy a meter al bote", expresó.