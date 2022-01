TV Azteca hunde a 'Hoy': Tras 'cirugías' y kilos de más, reemplazo de Anette Cuburu llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una querida exconductora de Venga la Alegría llega al matutino de TV Azteca luego de ser anunciada como el reemplazo de Anette Cuburu en Al Extremo, arrebatándole el rating a Televisa.

Se trata de la boricua Vanessa Claudio, quien inició su carrera en México en Televisa pero luego empezó a estudiar en el CEFAT y debutó como presentadora en las filas del Ajusco.

Claudio estuvo en varios programas como Exatlón México y Este es mi estilo, sin embargo, el público la recuerda más por su participación en Venga la Alegría, donde estuvo varios años hasta su salida en 2019.

En 2020, la guapa conductora anunció que no solo dejaba el matutino, sino que también dejaba Azteca y México para irse a Estados Unidos y debutar en Telemundo en el ahora cancelado programa Suelta la Sopa.

A mediados del año pasado, Claudio tomó una oportunidad de trabajo en Turquía, pero esta no resultó lo que ella esperaba, siendo recibida con los brazos abiertos en su 'casa' TV Azteca, aunque hubo rumores de que se iría a Televisa para integrarse al programa Hoy.

Estos rápidamente fueron desmentidos por la productora Andrea Rodríguez, quien rechazó tajantemente la idea de que Vanessa se uniera a su elenco de conductores.

Yo jamás hablé con Vanessa. Me cae muy bien, es una estupenda conductora pero en ningún momento se pensó que Vanessa viniera al programa", dijo entonces.

Vanessa finalmente fue presentada hace unas semanas como la conductora estrella de la nueva etapa de Al Extremo, programa que conducía Carmen Muñoz, Uriel Estrada y Anette Cuburu.

Carmen renunció para irse a Televisa y ejecutivos decidieron que Vanessa reemplazara a Cuburu, sacándola del aire para que solo se quedara en Venga la Alegría.

La boricua llamó la atención de usuarios a su regreso, pues su rostro lucía distinto. Rápidamente empezaron los rumores de que se había sometido a cirugías o que se excedió con el bótox, pero ella lo desmintió y aseguró que estaba hinchada por tantos viajes, el cambio de horario y las fiestas navideñas, mismas que la habían hecho subir algunos kilos.

Y también, lo voy a confesar, estoy un poco más llenita después de las navidades. Yo siempre he tenido mucho pómulo así que cuando engordas, el primer lugar donde se me nota es en la cara. Estoy a dieta, les voy a compartir mi procedimiento, sean pacientes porque a la gente le encanta criticar como si ellos no engordaran después de Navidad”, dijo para responder a sus críticos.