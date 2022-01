Acabó sin dinero: Tras fracaso y sin exclusividad en Televisa, exgalán de TV Azteca se va de México

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas David Zepeda habla de sus próximos proyectos a unas semanas de que Mi fortuna es amarte llegue a su final en Televisa y cuenta sobre la vez que fracasó al acabársele el dinero.

El guapo galán, quien también ha tenido roles de villano, empezó su carrera en TV Azteca en 1999 pero se cambió a Televisa en el 2009 para protagonizar melodramas como Sortilegio, Soy tu dueña, Por amar sin ley y Vencer el desamor.

Luego de que en 2019 perdiera su contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel y se fuera a Telemundo, el histrión ya había confesado en el pasado sus intenciones de volver a probar suerte en Hollywood luego de fracasar en el pasado.

En entrevista con el reportero Edén Dorantes, el sonorense habló de sus próximos proyectos luego de que termine grabaciones, revelando que él y su protagonista en Mi fortuna es amarte, Susana González, harán una obra de teatro de la mano de Nicandro Díaz.

El histrión aseguró que la gira se planea hacer inicialmente en México y más adelante en Estados Unidos, por lo que estaría saliendo del país y poniendo una pausa en las telenovelas. Sobre su carrera en la música, mencionó que le dará prioridad a la actuación.

No hay muchas novedades. Hoy por ejemplo terminaremos a las 4 am o 5 y mañana hay que estar a full también. No es queja, es una bendición pero el tiempo no permite hacer mucho. Estoy muy enfocado en este personaje y ya vendrá el teatro".