Adiós TV Azteca: Tras dejar Televisa por 'VLA', actriz revela en 'Hoy' que busca novio a sus 72 años

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien tiene 52 años de trayectoria en Televisa y hace poco se unió a Venga la Alegría, platicó en exclusiva con el programa Hoy sobre la posibilidad de buscar pareja a sus 72 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la aclamada intérprete mexicana Sylvia Pasquel, quien debutó en el mundo del espectáculo desde que era una jovencita y ha tenido la oportunidad de participar en melodramas de San Ángel como Mi destino eres tú, Aventuras en el tiempo, El manantial, Amarte es mi pecado, Yo amo a Juan Querendón, Antes muerta que Lichita y Doña Flor y sus dos maridos.

Hace algunos meses la hija de doña Silvia Pinal sorprendió a sus miles de fans al acudir a las instalaciones de TV Azteca para aparecer como invitada especial en Venga la Alegría.

Sin embargo, 'La Pasquel' no tiene exclusividad en ninguna televisora y por ello puede acudir a donde la invite sin temor a ser vetada.

Este jueves la artista de 72 años apareció en el programa Hoy a través de una entrevista en la que reacción a la detención de su sobrina Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, y aseguró que no responderá nada del tema: "No es responsabilidad mía, ni dar entrevistas, ni aclaraciones, ni nada".

No obstante, Sylvia mencionó que la modelo puede acudir a ella en el momento que lo necesite: "Yo siempre estoy con los brazos abiertos, el que se quiera acercar a mi con todo el gusto, con todo el amor del mundo lo recibo con los brazos abiertos, pero tampoco me ando ofreciendo ¿verdad?, de que".

Ya cambiando de tema, la primera actriz mencionó que existe la posibilidad de encontrar a su príncipe azul a través de una app de ligue.

Mi hermana me metió hace años a Tinder y a ver qué me encuentro ¿no? pero tomando mis precauciones pero ¿por qué no? ya son plataformas que la gente usa cotidianamente pero hay que tomar precauciones".