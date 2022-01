¡Alejandra Guzmán, en shock! Revelan nuevos y brutales datos sobre la detención de Frida Sofía

Florida, Estados Unidos.- La familia de Silvia Pinal, una de las actrices más reconocidas de Televisa, está en el 'ojo del huracán' una vez más, luego de que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía fuera detenida el pasado lunes por autoridades estadounidenses. Ahora se ha filtrado nueva información sobre el caso.

La primera versión que circuló sobre el arresto de la hija de la cantante Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma, detallaba que Sofía fue detenida por alterar el orden público y porque se resistió a cooperar con las autoridades, por lo que tuvo que pagar una multa de mil 500 dólares, en total.

En la imagen, información sobre el arresto de Frida Sofía

Sobre este evento, Frida Sofía, quien es modelo e influencer, declaró que todo empezó porque "le cayó mal" a la encargada del restaurante en donde ocurrieron los hechos y que esta la acusó de robarse un agua.

Sin embargo, un testigo rompió el silencio y reveló cómo es que habrían ocurrido los eventos que llevaron a la hija de 'La Guzmán' al 'bote'.

En el programa Chisme No Like, uno de los presentes el día del arresto de Frida Sofía contó su testimonio sobre la detención y aseguró que la también cantante fue muy grosera con las meseras del restaurante 'Joia Beach Club'. Asimismo, mencionó que la polémica joven fue muy grosera con los policías.

El testigo, quien se mantuvo en el anonimato, dijo que Sofía pidió una botella de agua con un valor de cinco dólares, pero que se negó a pagarla. Asimismo, se mencionó que asistió a una fiesta privada en el mismo restaurante, y que le pidieron que se fuera del lugar, a lo que Frida se negó y siguió bebiendo y fumando en la mesa de uno de los invitados.

También se reveló que antes del arribo de las autoridades, Frida Sofía discutió con una de las tesoreras del restaurante, pues quería entrar al área VIP, en donde estaba la fiesta, sin ser invitada y que había consumido gran parte de una botella que vio en una mesa.

Cuando la jefa de meseras intentó sacarla, fue cuando empezó el caos y se requirió el apoyo de la Policía. Los uniformados llegaron, pero Frida Sofía se negó a ceder y comenzó a gritar.

Siguió consumiendo y fumando de la hookah y fue cuando las meseras llamaron a la Policía. Llegó la Policía y empezó a hablar con ella, y ella seguía negada, al parecer estaba como que gritando, la sacaron de la fiesta y luego ya no me enteré de nada más hasta hoy que me di cuenta que la había llevado presa", dijo el testigo al programa 'Chisme no Like'.