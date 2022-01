Crisis en TV Azteca: Famoso programa fracasa ante Televisa y conductora quedaría sin trabajo

Ciudad de México.- Un popular programa de TV Azteca ha tenido graves problemas en su audiencia en las últimas semanas y ha fracasó en números ante Televisa. ¿Saldrá del aire?

Se trata del programa Al Extremo, transmitido por Azteca Uno, el cual ha sufrido radicales cambios en el elenco durante los últimos meses, como la salida de Carmen Muñoz, Juan Barragán y más recientemente de Anette Cuburu.

Según informó el Ajusco, la emisión empezaría una nueva etapa con la llegada de Vanessa Claudio, quien estaba en Venga la Alegría hace unos años y decidió renunciar para irse a Suelta la Sopa, en Telemundo.

Claudio acaba de estrenarse como conductora este lunes junto a Uriel Estrada, sin embargo, usuarios no han dejado de mencionar que pese a que la boricua es buena conductora, no creen que encaje bien en el estilo de contenido que maneja Al Extremo.

Aunque algunos internautas indican que es necesario darle un par de semanas a ambos presentadores para que se adapten, otros afirman que el programa "estaría muerto", ya que en uno de los últimos registros de audiencia apenas alcanzó las 771 mil personas.

Hace unos meses, cuando aún seguía Carmen en el programa, este alcanzaba más de 1 millón de personas, sin embargo, esta semana fracasó ante la telenovela de Televisa Amor dividido, la cual alcanzó 3.2 millones de personas, superándolos un 313 por ciento.

El melodrama protagonizado por Gabriel Soto y Eva Cedeño no es el único que ha aplastado el rating de Al Extremo, pues también lo ha hecho el unitario Como dice el dicho.

Mientras que Al Extremo y Amor en Custodia (retransmisión) registraron 628 mil personas, Como dice el dicho tuvo 3 millones de televidentes sintonizados.

Se desconoce si entre cambios que pueda preparar TV Azteca esté el modificar de nueva cuenta el elenco principal o si, como última medida, el programa esté en riesgo de ser sacado del aire, lo que dejaría a Claudio sin trabajo en la empresa.

Así reaccionaron usuarios al tremendo desplome en rating que ha tenido Al Extremo.

Extraño a Carmen, no es lo mismo".

Ya no veo Al Extremo, no me gustan los conductores".