Desempleado y sin ahorros: Tras rechazo de Televisa, actor vive un infierno; enfermó y bajó 15 kilos

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien estuvo años en Televisa y acabó sin dinero durante la pandemia, sufrió una aparatosa caída y regresa a Televisa para un importante programa, sin embargo, se confiesa sobre su enfermedad.

Se trata de Ricardo Hill, quien formó parte de programas de la barra cómica de Televisa como La Parodia, La Hora Pico y El privilegio de mandar. El comediante es conocido por imitar al periodista Joaquín López-Dóriga en sus sketches.

Pese a que gozó de gran éxito y alcanzó la fama, dejó de ser requerido por la televisora de San Ángel y se quedo sin empleo. Aunque también participó en algunos programas de TV Azteca como Ponle de Noche, tampoco se quedó con algún proyecto en el Ajusco.

Debido a su tabaquismo, el famoso actor enfermó de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), y luego fue diagnosticado con enfisema pulmonar. Al quedar sin trabajo y sin ahorros, cayó en una profunda ansiedad y depresión.

En el 2020, Ricardo reveló que Televisa y otras asociaciones lo abandonaron, por lo que tuvo que recurrir a otras medidas para sobrevivir. Hill empezó a vender cubrebocas, gel antibacterial y hasta tenis para tener dinero ya que se cancelaron los shows durante la pandemia.

Una amiga tiene productos para la pandemia: mascarillas, geles, desinfectantes... Y por otro lado, también tenis. La gente no me cree que venda cosas; me pregunta que si es verdad que se me acabó el dinero", dijo entonces.

Tras sufrir una aparatosa caída y sufrir graves dolores, el histrión confesó que nadie lo contrataba: "Yo sí quiero, falta que quiera Televisa. Yo sí puedo trabajar, lo que pasa es que no ha habido trabajo", comentó.

Ahora, fue captado esta semana en las instalaciones de Televisa pues fue invitado para participar en Me Caigo de Risa y fue abordado por la prensa.

Vengo a 'Me caigo de risa', a contar chistes, lo que me gusta. He estado a veces mal, a veces bien, bajé mucho de peso pero al pie del cañón no me queda de otra (...) perdí mucho músculo por la misma enfermedad".

Contó que por ahora no tiene otro proyecto: "No, realmente estamos iniciando el año viendo los probables shows pero proyectos de televisión no".

Sobre su padecimiento y si se ha contagiado de Covid-19, compartió: "Del pulmón derecho, me falta la respiración un poco de repente. Duermo muy mal. El Covid ya sería el colmo, el remate".

Sobre por qué le dio esto, confesó que probablemente por su vicio al cigarro, además de haber bajado 15 kilos.

El cigarro yo creo porque sí he estado comiendo pero en un mes bajé 15 kilos. Pesaba 82 y ahora estoy en 70".

Finalmente, al ser cuestionado sobre otro trabajo, reiteró: "No, nada, nada".

