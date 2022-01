FOTOS: Jacqueline Bracamontes presume de manera poco convencional que es "madre de cinco"

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Este jueves, 27 de enero, Jacqueline Bracamontes, logró causar un fuerte shock en la farándula después de presumir, de manera poco convencional, que se había convertido en madre de cinco niñas. El furor por estas fotos llegó al grado en el que despertaría la envidia de Paulina Rubio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Jacqueline Bracamontes, exactriz de Televisa y actual conductora de Telemundo, es de las pocas celebridades que ha logrado la meta de convertirse en madre de cinco hermosas niñas, por lo que, no es de extrañarse que logre causar impresión cada vez que publica alguna fotografía de la gran familia que construyó con su esposo, el corredor de autos Martín Fuentes.

Esta mañana, la co protagonista de Rubí (2004) y protagonista de Sortilegio y Las Tontas No Van al Cielo, publicó una fotografía en la que presumía ser madre de cinco niñas: Jacky, Caro, Reny, Emi y Pau; sin embargo en la imagen no se puede ver a ninguna de las menores.... ¿Cómo lo hizo?

Resulta ser que la conductora de Así se Baila se mandó a hacer una chamarra personalizada con tela de jeans, y en la parte trasera se le ve con la leyenda: "Mother of 5", mientras que en el interior viene el nombre de cada una de sus hijas.

La celebridad causó tal furor que famosos como Eugenia Fernández, Uriel Santos, Mariana Seoane e incluso Paulina Rubio reaccionaran a sus fotos, ésta última comentó que quería una chaqueta de ese estilo.

Fuentes: Instagram @jackybrv