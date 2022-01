Golpe a Erik Rubín: Tras 'amorío' con Legarreta, galán vuelve a 'Hoy' con protagónico en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien ha estado en TV Azteca y Telemundo, regresa a México para protagonizar en Televisa luego de protagonizar en el programa Hoy un candente encuentro con Andrea Legarreta.

Se trata de Christian de la Campa, quien se graduó del CEA de Televisa en el 2010 y debutó en Amorcito Corazón en el 2011. Después, se fue a Estados Unidos pues consiguió una oportunidad en Telemundo.

En esa televisora hispana el histrión participó en melodramas como La patrona, Santa diabla y Tierra de reyes. Después volvió a la empresa de San Ángel para hacer Vino el amor y luego se fue a TV Azteca y a Imagen Televisión.

En 2020 regresó a Televisa donde hizo Vencer el desamor y el año pasado sorprendió al unirse al reality de Telemundo La Casa de los Famosos, donde dio de qué hablar luego de tener un presunto romance con Cristina Eustace que terminó en ruptura.

De la Campa ahora vuelve a las telenovelas de Televisa y con un protagónico, pues será el estelar del melodrama producido por Salvador Mejía, Corazón Guerrero.

Este jueves, el actor dio una entrevista al programa Hoy donde uno de los conductores recordó que ya había visitado el matutino años atrás cuando buscaban al 'doble' de William Levy, ocasión en la que el tapatío y Legarreta terminaron muy juntitos.

Ayer que vino Marcus Ornellas que estábamos recordando aquel concurso del doble de William Levy, Christian fue otro que vino aquí entonces lo conocimos", recordó Raúl Araiza.

Y esque en las mismas redes del matutino exhibieron un video en Twitter en el que la esposa de Erik Rubín aparece coquetéandole al histrión por allá del año 2009, antes de que Christian empezara su carrera en Televisa.

En el clip que compartieron, Legarreta y el guapo actor de 40 años, entonces de 27, terminaron abrazados. De la Campa era semifinalista del concurso y las presentadoras tenían que votar por su favorito, por lo que al verlo le pidieron que mostrara el abdomen.

Preciosas... ¿cómo están? (...) Pero antes para los nervios quiero un abrazo de Andrea", dijo el coqueto tapatío.

Andrea se paró de inmediato para abrazarlo poniendo como excusa que se lo estaba pidiendo la entonces productora, Carmen Armendáriz: "Conste que todo está en el prompter... ¿que lo abrace Carmen? Sí", decía entre risas.

Erik Rubín, ahí lo dice en el prompter lo del abrazo", argumentaba Galilea para evitar los celos del exTimbiriche.

Tras mostrar su marcado abdomen y desatar los gritos de las conductoras del matutino, De la Campa finalmente fue nombrado finalista tras poner a suspirar a Galilea, Andrea, Roxana Castellanos y Anette Cuburu, quienes entonces eran parte de Hoy.

De la Campa ahora reapareció en el programa Hoy más de una década después y sigue luciendo espectacular, pues Shanik Berman no podía dejar de babear por él, al igual que sus fanáticas, quienes le piden que suba contenido a una plataforma para adultos.

En entrevista con el matutino, el actor se sinceró y reveló si se atrevería a cumplirles su deseo: "Me lo piden mucho pero la verdad es que soy una persona que me cuesta mucho trabajo tomarme fotos. Las que subo es por trabajo y porque la gente me pide que suba algo".

Y esque luego de una candente imagen que publicó a finales del 2021 es que comenzaron a pedirle que suba más fotos así.

La última foto que creo es la más sexy que he subido en mi vida es porque cumplí 40 años y estaba muy agradecido por cómo me veía en ese momento, por lo que quise subirla en homenaje a, no por presumir o mucho menos".

Finalmente, negó la posibilidad en un futuro cercano de subir contenido subido de tono a alguna aplicación, ya que asegura que es tímido y por el momento tiene mucho trabajo en la televisión.

Es una oportunidad atractiva pero ahorita andan fluyendo las cosas por acá y para qué me echo más al plato de lo que puedo comer. Me costaría mucho trabajo hacerlo, soy súper introvertido. Fuera de las cámaras soy muy introvertido", dijo.

