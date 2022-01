Horóscopos de hoy 27 de enero: Mhoni Vidente y las predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este jueves 27 de enero?", Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, te comparte los horóscopos de hoy junto con las predicciones que tienen los astros.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

Vivirá un momento de absoluta felicidad con su pareja. No debe enojarse al afrontar una serie de gastos que vienen en camino. No confunda lo personal el trabajo. Lo que ocurra hoy, puede causarle mucha ansiedad.

Tauro

Se encuentra algo decaído porque no tiene suerte en el amor. Es un mal tiempo para realizar nuevas inversiones. Su energía arrolla a sus compañeros del trabajo, tenga calma. Necesita mejorar su calidad de vida.

Géminis

Las pasiones van muy bien, pero con recuerde no entregarse a cualquier, sea selectivo. Controle el gasto de Internet y teléfono o la factura será enorme. La jornada en su empleo de hoy será desgastante y llena de estrés.

Cáncer

Excelentes oportunidades en el amor, aprovéchelas. Que los problemas de dinero no mermen su relación con su familia. No tendrá ninguna dificultad con su empleo. Lucir una figura mejor empieza a ser su meta del 2022.

Leo

Por fin encontrará la armonía con su amor. Sea prudente con sus inversiones monetarias. Terceras personas mediarán en su ascenso en el empleo. Reduzca esos pequeños gastos y se encontrará mejor, en especial debe dejar el café.

Virgo

Sigue muy triste en estos días, pero salga y se lo pasará mejor de lo que cree. Prepare un plan para sus ahorros; tener metas ayuda. El trabajo del pasado empieza a dar sus resultados. Tensión durante el día.

Libra

Su alegría será momento de celos para su pareja; evalúe si vale la pena. Recibe un dinero que no esperaba, seguramente a través de un amigo. Antes de rechazar un trabajo, medítelo si no es lo que quiere. No retrase más su visita al médico.

Escorpio

El amor llega sin necesidad de buscarlo. No es una buena jornada para tomar decisiones de dinero. Se avecina un día de logros laborales. Su salud mental requiere atención, vaya a visitar al psicólogo.

Sagitario

La vida en pareja le dará grandes sorpresas en estos días. El no negar nada a nadie le perjudica el dinero. Hoy le felicitarán por su excelente actitud en la oficina. Preste más atención a su cuerpo, quizá tiene una infección.

Capricornio

Esa persona que tanto le gusta podría convertirse en su pareja ideal. Su mala situación de dinero no llega a ser grave. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga exigente con usted. Procure mantenerse en un peso saludable.

Acuario

Excelentes noticias de personas queridas que están muy lejanas llegan en estos día. Sus finanzas personales mejoran, pero vaya despacio. El trabajo está siendo muy desgastante, intente parar. Buen estado de sadul.

Piscis

Asuma sus errores y enfréntese a sus problemas de amor. No sea confiado, pueden darle dinero falso en estos días. Sea precavido en el trabajo o se quedará sin empleo. Tómese la vida con mucha tranquilidad.

Fuente: Staff