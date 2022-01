¡Otro golpe para Alfredo Adame! Afamado conductor lo exhibe: "Anda con pistola y navajas"

Ciudad de México.- El pasado martes, 25 de enero, Alfredo Adame, exgalán de las novelas de Televisa, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que fuera captado en las calles de la Ciudad de México siendo golpeado por una pareja, con quienes habría chocado y, según palabras del exconductor de Hoy, le habrían robado su teléfono celular.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este jueves, 27 de enero, el comunicador de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante, arremetió en contra de Alfredo Adame al exhibir que andaba por las calles de la CDMX "armado", además lo tachó de ser un "peligro ante para la ciudadanía"; dicho mensaje fue arrobado hacía la Fiscal General de la Justicia, Ernestina Godoy.

Por otro lado, varios seguidores de Infante los destrozaron en la sección de comentarios, ya que, tacharon al periodista de espectáculos como "hipócrita" al denunciar de semejante forma a Adame, especialmente cuando el excandidato del partido de Redes Sociales Progresistas habría acudido en diferentes ocasiones a los programas de Infante.

Como te digo... hipócrita cuando fue a tu programa ¿también iba armado? porque no lo denunciaste.

Esa actitud tuya me suena como ardor. Yo veo tu programa, pero tu pleito con Adame es personal. No demerites la inseguridad que se está viviendo, y aunque este señor no nos caiga bien, se debe reconocer que fue víctima.