Televisa la abandonó: Tras divorcio y crisis, conductora llega a TV Azteca y da exclusiva a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exconductora de programa Hoy, quien fue despedida de Televisa y ni siquiera le dieron lo que le correspondía de liquidación, aparece en TV Azteca con una exclusiva para Ventaneando de Pati Chapoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Talina Fernández, quien luego de su divorcio hace unos años, presume que a sus 77 años volvió a encontrar el amor con un hombre de 80 años llamado José Fernández, con quien además goza de una increíble intimidad.

Él tiene su casa, yo tengo la mía y a veces inventamos pijamadas. Mi amor, ya que te pones la pijama y ves la tele ¿qué sigue?... Sigue amarse, amarse y amarse, si Dios quiere dormirse", dijo.

La exconductora del programa Hoy, quien actualmente está en el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión afirma que se siente agradecida por haber encontrado una nueva pareja, pues ahora tiene "maestría en el amor".

El cerebro tiene dos hemisferios; de jóvenes usan el intelectual o el emocional. Se ha descubierto que, a partir de los 60 años, se empiezan a unir las neuronas y empiezas a tomar mejores decisiones", aclaró.

La 'Dama del buen decir', quien contó hace unos días que al ser despedida de Televisa luego de décadas, ellos ni siquiera le dieron su dinero de liquidación completo.

La conductora atravesó por una grave crisis económica durante la pandemia, ya que se acabó sus ahorros, motivo por el cual tuvo que vender sus joyas para sobrevivir. Tras rumores de deudas, al fin consiguió trabajo en Imagen, donde hasta ahora permanece.

Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas mi amor; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó, entonces he pasado por momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza", comentó para 'De Primera Mano'

Por otro lado, sobre sus planes a futuro con su nuevo galán, la madre de la fallecida Mariana Levy contó que no planea casarse ni tener hijos.

Los dos estamos tomando decisiones, no más lentamente porque nos fuimos de boca, pero sí adecuadamente. Él me dijo: 'Yo no me voy a casar' y yo le dije: 'Yo no me voy a embarazar'", comentó.

Sobre cómo lo conoció, contó que desde la cita a ciegas ya no se han separado: "Me encontré un hombre, cuya cita a ciegas nos hizo una sobrina que me dijo: ‘Tengo un tío que quiere contigo’ y le dije: 'Pues preséntamelo'. El lunes vino a conocerme; el miércoles me invitó a comer y de ahí agarramos un vuelo que yo no sé quién nos va a parar".

Nos fuimos a Acapulco cuatro días... nos les quiero decir... ya no nos queríamos regresar", mencionó.

La presentadora dejó en shock al declarar que tienen una vida íntima bastante activa: "Leemos, hacemos crucigramas y otras cosas que no se pueden decir en tele: nos amamos, mi vida".

Finalmente, Talina también compartió en exclusiva con Ventaneando que su relación con Ana Bárbara (con quien se casó su exnuero José María Fernández 'El Pirru' después de la muerte de Mariana) es increíble, además de agradecerle por cuidar a sus nietos.

La presentadora además reveló que su nieto José Emilio rompió toda relación con su padre, detalle que él mismo confirmó al programa diciendo:

Se rompió la relación, nos separamos y ya no sé nada de él, yo estoy bien, no tengo ningún problema, todo pasa por algo", explicó Fernández Levy sobre el nulo contacto que tiene con su padre.

Fuente: Canal de YouTube de Azteca América y Ventaneando e Instagram @talinafernandezoficial y @saleelsoltv