Tras 10 años en TV Azteca y 'retirarse', actriz confirma en 'Hoy' que vuelve a Televisa como villana

Ciudad de México.- La aclamada actriz Altaír Jarabo, quien comenzó su carrera artística en TV Azteca y luego se fue a Televisa, platicó en exclusiva con el programa Hoy y declaró que no se retirará de la actuación y hasta contó detalles sobre su próximo trabajo como villana.

La guapa mujer de 35 años empezó a actuar en la televisora del Ajusco en 1993 cuando participó en El peñón del amaranto, también fue conductora de Disney Club (1999) y su último proyecto allá antes de irse a Televisa fue el melodrama Un nuevo amor (2003) .

Hace unos cuantos meses Altaír llegó al altar de la mano de Frédéric García y se especuló que luego de su boda, ella preferiría retirarse pero no será así pues ya se confirmó que forma parte de la nueva telenovela Corazón Guerrero producida por Salvador Mejía.

En una entrevista exclusiva con el matutino de Las Estrellas, la actriz fue cuestionada sobre su esposo le molesta que continúe con su carrera y esto comentó:

Él me apoya mucho a que yo continúe con mi carrera, a que yo siga interpretando personajes, obviamente tendremos un pie aquí y cuando yo esté de vacaciones pasaré un tiempo cerca de su familia, pero a él le importa mucho seguirme apoyando, yo no me quiero retirar, ni mucho menos, al contrario, tengo más ganas que nunca y en él veo un gran apoyo".