Tras 8 años en Televisa, 'desenmascaran' a Laura G en 'VLA' y filtran FOTOS de su 'oscuro' pasado

Ciudad de México.- La famosa conductora Laura G, quien laboró por más de 8 años en Televisa, fue exhibida en plena transmisión en vivo del programa Venga la Alegría donde aprovecharon para filtrar fotografías de su 'oscuro' pasado.

Como se sabe, la originaria de Nuevo León es una de las artistas más polémicas de la televisión mexicana y es que gran parte del público no ha olvidado el fuerte escándalo que protagonizó junto a Carlos Loret de Mola al descubrirse que eran amantes.

La exreportera del matutino Hoy y el conocido periodista fueron captados entrando a una cabaña en La Marquesa, donde pasaron varias horas juntos. Ella ha reconocido públicamente sí anduvo con Loret y explica que se enamoró "de la persona equivocada".

Durante la mañana de este jueves 27 de enero los fieles admiradores de 'La G' se llevaron tremenda sorpresa debido a que el conductor 'El Capi' Pérez terminó exhibiendo fotografías de su pasado pero estas no tienen nada qué ver con su amorío con Carlos.

Resulta que compartieron imágenes para mostrar cómo lucía la regiomontana durante sus 15 años y todos los televidentes quedaron en shock pues aunque muchos pensarían que ya tiene bastante cirugías, coinciden en que se ve idéntica y que su hija Lisa se parece mucho a ella.

El tema es la ceja ¿por qué tenía la ceja así tan delgadita? todavía no me salía... ¿me parezco o no?", dijo.