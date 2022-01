Tras pleito legal, Marjorie de Sousa y Julián Gil celebran cumpleaños de su hijo Matías

Ciudad de México.- Para conmemorar el cumpleaños número de 5 de su hijo Matías, Marjorie de Sousa publicó en redes sociales varias imágenes donde expresa su felicidad por la importante fecha y le dedica palabras de amor al pequeño.

Aunque la actriz venezolana es reservada para mostrar imágenes del menor, fruto de su extinta relación con Julián Gil, en esta ocasión decidió colocar en Instagram un collage donde aparece junto al niño con el siguiente mensaje:

¡¡Feliz cumpleaños a lo más bonito que llegó a mi vida!! Tengo tanto dentro de mí qué agradecerte, mi sol. Tanto que llenaste desde ese 27 de enero cuando escuché esa voz, al tocarte sentí que se me paraba el corazón y me di cuenta que mi corazón en ese momento estaba en mis manos, al olerte, al sentir que con solo pegarte a mí te calmabas, así como aún lo haces. Existe lo más bonito del mundo y eso eres tú. Gracias por ser eso que me faltaba, ahora entiendo, ahora sé que el sentido de mi vida eres tú".