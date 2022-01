Tras traicionar a Televisa con TV Azteca y veto de ejecutivos, famosa actriz llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante apareció hace unas horas en el programa Ventaneando para reaccionar al supuesto veto que le habrían puesto los altos ejecutivos de Televisa luego de enterarse que se fue a la empresa de la competencia, TV Azteca.

Se trata de la aclamada artista mexicana Paty Cantú, quien recientemente confirmó que se unía como coach a la nueva temporada del reality del Ajusco La Voz Kids y esto habría provocado que en San Ángel la 'congelaran' al igual que a María León.

La noticia de que Paty Cantú y María león se mudaron a TV Azteca causó malestar en San Ángel. Ya se da como un hecho que María León y Paty Cantú estarán fuera del aire tras terminar 'La Voz Kids' pues Televisa no les dará una oportunidad en un largo tiempo", reportó el canal de YouTube Chacaleo.

Incluso surgió la versión de que los altos mandos de la empresa estarían tan molestos con estas actrices que habrían decidido quitarle la exclusividad a la 'Sargento León' y a la intérprete de Por besarte.

Ayer miércoles 26 de enero el programa Ventaneando de Pati Chapoy transmitió una entrevista en la que Cantú reacciona a su supuesto veto en Televisa y esto comentó la líder de los espectáculos.

Me puede encantar porque ella dice que si la veta Televisa ¿cuál veto? 'yo no tengo contrato, no soy exclusiva'", explicó la líder de los espectáculos.