'Ventaneando' se hunde: Tras 26 años al aire, altos mandos humillan a Chapoy en vivo en 'VLA'

Ciudad de México.- De nueva cuenta la periodista Pati Chapoy, quien tiene más de 28 años en las filas de TV Azteca y 26 años al aire con Ventaneando, recibió un duro golpe por parte de los ejecutivos y del programa Venga la Alegría.

Resulta que este jueves 27 de enero unos de los peores enemigos de la líder de espectáculos aparecieron a cuadro en la señal del canal Azteca Uno para promocionar su programa, el cual es transmitido a la misma hora que Ventaneando.

Se trata de los polémicos conductores y comentaristas Elisa Beristain y Javier Ceriani de Chisme no Like, quienes presuntamente no son 'santo de devoción' de Pati debido a su forma de trabajar y porque en varias ocasiones han arremetido en contra de parte de su elenco, en especial de Daniel Bisogno.

Como se informó en días pasados, ahora el argentino y la esposa de Pepe Garza contarán con su propia sección dentro de VLA donde darán un adelanto de lo que se abordará en su programa transmitido por a más.

Desde que Elisa y Ceriani llegaron a las filas del Ajusco hace un par de meses no se ha dejado de especular que Pati es la menos contenta con la decisión y que además quedaría claro que tiene supuestos problemas con los directivos de la empresa.

Hay que recordar que los conductores de Chisme no Like transmiten su programa desde hace unas semanas en el mismo horario que Ventaneando solo por diferente canal.

Cabe resaltar que Chapoy no sería la única inconforme con la llegada de Chisme no Like a Venga la Alegría pues en las redes sociales decenas de internautas han expresado su sentir y han destrozado a los ejecutivos que toman las decisiones en la empresa.

