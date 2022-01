Adiós Televisa: Tras 15 años en telenovelas y un veto, actor vuelve a TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un querido actor, quien triunfó por 15 años en Televisa y participó en varias telenovelas, vuelve a las filas de TV Azteca con un nuevo proyecto como conductor y aparece en Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Eddy Vilard, quien inició su carrera en Televisa en el 2004 al actuar en telenovelas como Rebelde, Lola, érase una vez, Alma de Hierro y Amor bravío.

Su último melodrama fue Tres veces Ana en 2016, las cuales dejó en ese año para dedicarse más a la conducción. En 2019 Vilard sorprendió pues se cambió a las filas de TV Azteca para conducir México tiene talento, sin embargo, continuaba en Televisa.

De acuerdo con reportes, el originario de Cancún había negociado con ambas televisoras para poder hacer sin problema ese reality del Ajusco y Me Caigo de Risa en Televisa en tiempo y forma, pero al final ejecutivos habrían decidido dejarlo fuera de este último.

En 2020 TVNotas reportó que el también conductor fue vetado de Televisa por traicionarlos con TV Azteca. En esos entonces se rumoraba que incluso se integraría al elenco de Venga la Alegría, pero esto no ocurrió.

TV Azteca luego le dio la conducción de La Voz, la cual fue un rotundo éxito en rating, por lo que este 2022 regresa para conducir la nueva temporada de La Voz Kids, la cual incluye a Paty Cantú, María León, Mau y Ricky Montaner y Joss Favela como coaches.

El presentador se enlazó en exclusiva con Venga la Alegría y dio detalles del esperado proyecto que llegará a las pantallas de Azteca Uno.

Veo el promo y me pongo feliz, me lleno de emoción de toda la energía. Se me pone la piel chinita. Está muy bonita esta nueva temporada. Muy cuidada en cuanto al casting de los niños, los coaches están excelente y estamos a nada de empezar a grabar".