Adiós 'VLA': Tras alistar su muerte y sin exclusividad, actriz de Televisa vuelve a elenco de 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora de Televisa regresa al programa Hoy luego de recuperarse del Covid-19 y haber perdido su exclusividad en la televisora hace unos años, dejando atrás a Venga la Alegría.

Se trata de la escultural Maribel Guardia, quien hace unas semanas dio positivo a Covid-19 mientras arrancaban la gira de la obra de teatro El Tenorio Cómico, donde da vida a 'Doña Inés'.

Incluso, la actriz de 62 años mencionó que la primera vez que le dio el virus pensó que moriría y quería alistar su testamento, aunque finalmente no lo hizo.

Yo dije: 'Ay no, llamen al abogado, voy a dejar testamento' pero nadie quiso, me dijeron 'no te vas a morir' y yo 'sí me voy a morir' y no lo llamaron y no hice testamento ¡caraj..!, ya lo hubiera arreglado", contó.