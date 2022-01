Divorciado y en crisis: Tras veto de 'Hoy', galán de Televisa acaba sin un peso y da grave noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor de Televisa, quien de ser uno de los galanes más populares de las telenovelas pasó a tener una vida llena de escándalos que le han valido vetos y peleas con varios famosos, da grave noticia ante los medios.

Se trata del conductor y actor Alfredo Adame, quien luego de protagonizar una polémica riña callejera en plena calle de la CDMX tras un incidente vial, ya acudió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para iniciar un proceso legal en contra de la pareja.

Asegurando que tiene todos los elementos para incriminar a la mujer y hombre que lo agredieron públicamente, el exconductor del programa Hoy (de donde acabó vetado tras su pleito con Andrea Legarreta), explicó a los reporteros su postura tras esta situación.

Vengo a levantar la denuncia penal en contra de dos personas que bueno, me asaltaron, me robaron hace unos días en la lateral del Periférico, y a presentar todas las evidencias, todo lo que está, y no va a haber mucho qué presentar porque ya los investigaron", comentó.

Posteriormente, el protagonista de melodramas como Retrato de familia y La fuerza del amor, manifestó que la pareja con la que sostuvo la discusión presuntamente tiene varios señalamientos en su contra.

"Bueno, vean Reporteros sin Censura, vean la publicación de ellos y además mi abogado, el abogado Francisco Díaz, hizo las investigaciones y todo, pero no pusieron algunas cosas que también son, son drogadictos, el tipo vende drogas, son raterillos, son malandros (...) el problema es que les salieron antecedentes penales, les brincaron una cantidad de cosas, parece que son miembros de la banda de Los Rodolfos, y bueno, una serie de cosas tremendas", detalló.

Acto seguido, el conductor reveló cuáles son los delitos por los que procederá contra las personas que lo agredieron.

"Les voy a decir cuáles son los delitos que se les pueden configurar: el primero es homicidio en grado de tentativa, porque me aventó la camioneta, me quiso atropellar, me quiso arrollar; el segundo es lesiones, injurias y amenazas, traigo la rodilla cortada, golpes, y todo este rollo; el tercero es robo con violencia; el cuarto, no se vayan a reír, pegarle a un anciano, yo tengo 63 años y soy un adulto mayor; y el quinto que es muy, pero muy grave, es que están usando a una niña, a una menor de edad, la están usando para hacer estos delitos”, explicó.

Asimismo, el actor puntualizó que el delito más grave que comentaron estas personas fue el de involucrar a una niña para sus presuntos actos ilícitos.

“Yo ni cuenta me había dado la verdad, pero este tipo de monta choques lo que hace es que ahora la modalidad es que va una mujer, una niña, y entonces te la quieren hacer, y por eso dicen 'págame', pero ¿cuál golpe?, si nunca le pegué, él me pegó a mí, pero ayer una reportera me dijo 'la niña que te picó la col..', yo: '¿cómo que me picó la col...?, ¿cuál niña?', la verdad ni había visto una niña ni nada, sí porque hicieron una cumbia que me pica la col..., y entonces veo el video y entonces me explican, llevan niños para que en lo que tú te estás peleando con la mamá, esto y el otro, por eso aventó a la mujer por delante, se meten al coche, la niña lo que estaba tratando de hacer seguramente era quitarme la cartera, porque se ve que está hurgándome la parte de atrás", finalizó.

Esta polémica se une a la larga lista de controversias en las que Adame se ha visto involucrado desde hace varios años. Desde su tormentoso divorcio de Mary Paz Banquells, el distanciamiento de sus hijos (a quienes desheredó) y sus pleitos con famosos.

Adame ha insultado públicamente a personajes como su excolega del programa Hoy Andrea Legarreta (a quien acusó de serle infiel a Erik Rubín y la culpó de que lo vetaran años de Televisa), a Carlos Trejo, Laura Bozzo, entre otros.

Aunque recientemente aseguró que pudo volver a la empresa de San Ángel luego de que ejecutivos le levantaran el veto y presuntamente le ofrecieran "varios proyectos", Adame contó que no tenía ni un peso y estaba en la quiebra, por lo que por eso no le pagaba a su exesposa Diana Golden luego de perder la demanda.

¡Qué tontita es esta tipa!, aparte de ambiciosa y todo, ¿es algún pecado ser pobre?, yo soy pobre, muy pobre, ¡estoy quebrado!, no tengo ni qué comer, ni nada, pero soy un hombre feliz y digno", dijo entonces a Golden en 'Venga la Alegría'.

