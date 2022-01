"Están fuera de mi cuerpo": 'Gomita' muestra sus implantes en Instagram y deja en shock

Ciudad de México.- La afamada payasita 'Gomita', cuyo nombre real es Araceli Ordaz, una vez más logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que hace algunas horas aclaró dudas y mostró los implantes que se quitó de los glúteos.

Durante el pasado 2020, justo cuando iniciaba la pandemia, la hermana de 'Lapizito' y 'Lapizin' destapó que había decidido comenzar a reconciliarse con su cuerpo y por esta razón se quitó los silicones que se había puesto en la retaguardia para hacerla más voluminosa.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se quedaron con dudas sobre esta versión pues consideran que 'Gomita' sigue conservando tremendo cuerpazo y por ello, la también youtuber decidió a poner fin a estos rumores de una vez por todas.

En un video en vivo que hizo a través de Instagram, Araceli volvió a resaltar que ya no tiene implantes en las pompas y dijo:

Esta noche les vengo a hablar de los implantes que 'Gomita' oficial se quitó y los tiene este momento en sus manos, son los implantes de 325 gramos que ya no están en mi cuerpo, 325 gramos que le dijimos 'bye, no te necesito más, fui feliz contigo pero te dejo ir, como a mi ex'".