Luto en Televisa: Yuri aparece ahogada en llanto ante muerte de Diego Verdaguer: "Estoy muy mal"

Ciudad de México.- Más y más famosos han ido reaccionando a la desgarradora muerte del querido cantante Diego Verdaguer y quien se ha visto más afectada por esta pérdida ha sido la querida estrella de Televisa Yuri, quien fue captada ahogada en llanto.

La investigadora del reality ¿Quién es la máscara? fue abordada por la prensa a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México y aquí no pudo contener las lágrimas cuando se le preguntó sobre el intérprete de éxitos como Volveré, quien dejó de existir ayer jueves 27 de enero por complicaciones del Covid-19.

Yuri le pidió a los reporteros que le permitieran seguir avanzando pues no tenía palabras tras enterarse de la partida de Diego y como nunca antes, no pudo evitar romper en llanto frente a todos.

Chicos de verdad no me siento bien, de verdad no me siento bien, discúlpenme, me tiene muy mal esto, deveras, ¡me tiene muy mal esto!, ¡no lo puedo creer!, ¡discúlpenme, pero no, de verdad!", manifestó.