Shock en Televisa: Maribel Guardia presenta a una conocida actriz como su hija ¿no reconocida?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, Maribel Guardia logró causar gran revuelo en la farándula luego de que destapara que una conocida actriz de Televisa era nada más y nada menos que su hija ¿no reconocida?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google

Resulta ser que la afamada África Zavala es la hija de la expareja de Joan Sebastian, pero esto no significa que Julián Figueroa, hijo de la actriz del Tenorio Cómico, tenga a una hija ilegítima, ya que, la propia exAventurera la presume con orgullo en sus redes sociales... ¿por qué no se sabía sobre le parentesco de ambas?

La razón de esto es porque, sí bien no son madre e hija en la vida real, sí mantienen dicho vinculo en la ficción, en el melodrama, Corona de Lágrimas, protagonizado por Victoria Ruffo, el cual estrenará su segunda temporada durante este 2022.

Aquí, posando con mi preciosa hija, 'Lucero' (África Zavala), en la segunda parte de 'Corona de Lágrimas 2'. Les va a encantar." Escribió Guardia.

Esta publicación no fue indiferente para África Zavala, quien correspondió el gran cariño que Maribel Guardia profesó en su publicación.

Tengo a la mamá más guapa (...) Te quiero mi Maribel hermosa.

Fuentes: Instagram @maribelguardia