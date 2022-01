"Soy bisexual": Tras romance con actriz y renunciar a TV Azteca, galán de Televisa 'sale' del clóset

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien ha trabajado tanto en TV Azteca como Televisa, platicó en exclusiva con la revista TVNotas para aclarar dudas sobre sus preferencias y confesó abiertamente que es bisexual.

Se trata del también modelo argentino Fernando Vega, quien llegó a México en 2004 para estar en varias obras de teatro y debutó en las novelas mexicanas con la empresa del Ajusco participando en Mientras haya vida.

Mientras que en Televisa ha tenido la oportunidad de formar parte de melodramas como La doble vida de Estela Carrillo, Like y Fuego Ardiente, así como los unitarios Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe.

En semanas pasadas el argentino de 51 años enfrentó un fuerte escándalo pues en la portada de la revista TVNotas se expuso que supuestamente era bisexual y que además estaba engañando a la actriz Lorena de la Garza, con quien tenía un romance pero solamente estaría aprovechándose para ganar fama.

Aunque la estrella de La Hora Pico ya salió a defenderlo y dijo que jamás se aprovechó de ella y que además ya sabía sobre sus preferencias, el propio Fernando tomó la decisión de salir a limpiar su nombre y en entrevista con el mencionado medio admitió que sí es bisexual.

Sí fuimos novios, pero acabamos de terminar. La verdad no sé si fue por la nota, pero el martes 11 de enero me bloqueó de todos lados y ya no pudimos aclarar las cosas", explicó.

Vega aseguró que nunca utilizó a Lorena y que por el contrario, él hasta le dio trabajo en la obra Serenata a mis muertos que él mismo produjo.

El galán y modelo argentino mencionó que a finales de 2021 le dio Covid-19 y eso lo alejó de Lorena por varias semanas, pero cuando salió en la portada de revista, ella no lo volvió a buscar y las cosas no se pudieron arreglar.

Si ya me bloqueó, ya para qué arreglarlo, me hubiera gustado que me dijera las cosas en la cara; o sea, ya estamos rondando los 50 años y no estamos para eso. Le deseo lo mejor".