Tras rechazo por 'gordito', Paul Stanley se somete en 'Hoy' a tratamiento para bajar de peso

Ciudad de México.- El famoso conductor Paul Stanley, quien ha confesado que sufrió trastornos alimenticios por su físico, nuevamente quiere mejorar su apariencia y este viernes 28 de enero inició con un nuevo tratamiento para perder peso.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace unos años el hijo de Paco Stanley admitió que durante su juventud padeció de bulimia y que además no se aceptaba físicamente pues cuando empezó a trabajar en Televisa, se comparaba con el resto de sus compañeros y esto causó que se decidiera por hacerse una lipo cuando aún era muy joven.

Como a los 20, 21, a ver, quieres entrar a Televisa, a todos lados, y el perfil de los chavos es delgados, mamados, de ojos azules, la vida da muchas vueltas. Te lo juro, me hice esa madre mal porque me la hice con un doctor que creo yo no era el momento", dijo.