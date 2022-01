Tras unirse a Chapoy y veto de Televisa, famoso actor confirma gran proyecto fuera de TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien fue vetado de Televisa y se unió al programa de Pati Chapoy Ventaneando, dejó en shock a sus seguidores pues hizo un importante anuncio y habló sobre su nuevo proyecto fuera de TV Azteca.

Se trata del también productor y comediante Freddy Ortega, quien al igual que su hermano, Germán Ortega, fue persona non grata para la empresa de San Ángel debido a que los ejecutivos no les perdonaron que se fuera a la competencia tras quedarse sin su contrato de exclusividad en 2015.

Ambos integrantes de 'Los Mascabrothers' aparecieron de visita en el foro de Ventaneando tras dejar de ser exclusivos y esto les provocó haber estado vetados de San Ángel hasta 2019, cuando volvieron a la televisora y por la puerta grande ya que los dejaron producir su show de comedia nocturno Relatos Macabrones.

Ahora que ya no tienen ningún tipo de restricción, Germán y Freddy pueden ir y venir de televisoras sin tener problemas con sus jefes y el pasado mes de septiembre se les pudo ver visitando a Chapoy de nueva cuenta.

Hace unas horas, el intérprete mexicano brindó una conferencia de prensa para anunciar su próximo proyecto pero no es en Televisa ni en el Ajusco, sino en una puesta en escena. Resulta que Freddy se unirá a la obra musical The Prom próximamente.

Es una obra de la que yo me enamoré desde el día uno que la vi, me conmoví mucho, me divertí muchísimo, no dejé de mover los pies en la butaca. Yo me acerqué y estoy muy agradecido, muy emocionado y muy conmovido de poder hacer esto porque son de esas cosas que se hacen por gusto. Es importante que la gente sepa que va a venir a ver un musical con muchísimo mensaje y del que la gente sale muy conmovida, muy divertida y con mucha energía", declaró.