Adiós Televisa: Tras ir preso, galán de novelas acaba vetado y sin dinero; hará esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Tras estar en prisión 5 meses por golpear a su expareja, un famoso galán de telenovelas perdió contratos y habría quedado vetado de Televisa y TV Azteca. Tras huir de los medios, reaparece y revela a qué se dedicará ahora.

Se trata de Eleazar Gómez, quien estuvo tras las rejas durante cinco meses por golpear a su expareja Tefi Valenzuela en el 2020. En marzo del 2021, logró salir bajo libertad condicional y de inmediato empezó su segundo calvario.

El portal TVNotas reportó que el actor estaría vetado de todas las televisoras ya que ningún productor quería contratarlo y que además, ante la falta de ingresos, tuvo que regresar a vivir con su mamá porque ni siquiera tendría para pagar la renta.

Así lo publicó Álex Kaffie en su columna para El Heraldo hace unos meses, quien escribió que Eleazar tenía dinero para comer y gastos personales porque supuestamente su hermana, la actriz Zoraida Gómez, lo mantiene.

Gómez debutó en el Canal de Las Estrellas en 1995 como actor infantil y solía ser uno de los galanes juveniles del momento en la televisora de San Ángel tras participar en telenovelas como Rebelde, Lola, érase una vez, Atrévete a soñar y Miss XV.

Tras la agresión, el actor quedó fuera de la telenovela que grababa en aquel momento: La mexicana y el güero y desde que salió de prisión se ha enfocado en su carrera musical, la cual aún no ha despegado y según reportes de medios, es un fracaso.

Sin embargo, luego de varias ocasiones de huirle a la prensa y rehusarse a dar la cara (a excepción de una entrevista en el programa Hoy, la cual fue duramente criticada por internautas), Eleazar reapareció y anunció a qué se dedicará ahora.

Quiero aclarar que la vez pasada no es que no quisiera hablar con ustedes, siempre estoy muy agradecido de que estén tan al pendiente de mi carrera y de mi familia. Lo que pasó es que no pude darles ninguna declaración porque iban a aplastarnos a todos entonces así no se puede, pero así ordenados con todo gusto", explicó visiblemente nervioso.

El histrión anunció que sí regresa a la actuación pero no a los melodramas y ni siquiera a un proyecto en televisión, pues ahora al parecer se dedicará al teatro.

Voy a regresar a los escenarios, no con mi show, pero sí será al teatro eso sí lo puedo decir. Aproveché también porque ando tomando fotos para la portada del álbum que estoy muy emocionado por sacarlo".

Al ser cuestionado sobre lo complicado que ha sido que productores y empresas le cerraran las puertas, el exprotagonista de telenovelas echó por tierra esto y trató de cambiar el tema.

No veo dónde están las puertas ni dónde están cerradas. Es complicado como siempre pero no para mí, pero para todos (...) estoy muy agradecido, creo que la gente me conoce y sabe de mi trabajo. Yo estoy aquí a la disposición y respecto a lo que digan las revistas me da igual".

Aunque se dijo dispuesto a empezar de cero y no descartó tener alguna propuesta para una telenovela en Televisa, la actitud de Gómez en la entrevista empezó a cambiar al ser cuestionado sobre lo que pasó con Tefi Valenzuela.

No creo que sea un buen momento para contestarlo y va más allá de una pregunta profesional", dijo tajante y agregó: "No tengo nada que decirte acerca de esa pregunta y si van a seguir preguntando cosas así, muchachos pónganse serios por favor (...) esa pregunta no te la voy a contestar espero que no te molestes".

Finalmente, Eleazar se dijo muy enfocado en la música por todo lo que ha pasado, además de confesarse abierto al amor y hasta confesó que en un futuro desea ser padre, afirmando que es su sueño más grande.

