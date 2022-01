Arantza Ruiz confirma relación con 'El Potro' Caballero y arremete en contra de su expareja

Ciudad de México.- La actriz Arantza Ruiz, dio de que hablar luego de conceder una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, en la cual arremetió en contra de su expareja, además de confirmar un romance con Luis 'El Potro' Caballero.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y es que tras su participación en el concurso Las estrellas bailan en Hoy se notó la química entre ambos por lo que desde hace tiempo se vino especulando tal noticia.

En una charla con Shanik Berman, Ruiz mencionó que la está pasando mejor que con su ex, a quien acusa de quitarle dinero para irse con otras mujeres.

Con respecto a su ex, ella menciona que fue alguien con quien vivió seis años de romance, pues se conocieron cuando ella tenía 12 y él 22, sin embargo, en la pandemia lo descubrió, tras prestarle un celular porque el suyo se descompuso y se le devolvió con fotos y conversaciones comprometedoras.

Mi pareja anterior fue mi primer amor, nos conocimos cuando yo teni´a 12 y e´l teni´a 22, me llevaba 10 an~os, pero me engan~o´. En la pandemia, mientras me iba a trabajar, e´l me pedi´a dinero y lo usaba para irse con sus viejas. Lo supe porque su celular se rompio´ y yo le preste´ uno que teni´a de repuesto. Le arregle´ su celular y cuando me lo devolvio´, vi fotos, videos y conversaciones de WhatsApp con otras mujeres", indicó.