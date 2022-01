Bajó 25 kilos: Tras caer en coma y 7 años en 'VLA', exconductor de 'Hoy' vuelve ¿desfigurado?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor, quien estuvo años en Venga la Alegría de TV Azteca y se unió al programa Hoy de Televisa por unos meses en 2018, reaparece para anunciar que vuelve de su retiro ¿desfigurado?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Fernando del Solar, quien ha atravesado duros problemas de salud desde hace una década, luego de ser diagnosticado con cáncer y varios ingresos al hospital desde entonces, mismos que lo hicieron perder hasta 25 kilos de peso y lucir irreconocible.

El argentino estuvo en Venga la Alegría desde el 2006 al 2012, cuando descubrió que estaba enfermo. El presentador acabó en silla de ruedas, cayó en coma inducido durante unos días luego de que prácticamente doctores determinaran que estaba a punto de morir.

Tras alejarse varios años del medio y un duro divorcio de Ingrid Coronado en 2015, Del Solar logró recuperarse y sorprendió al unirse al programa Hoy en el 2018.

En 2019 volvió a Venga la Alegría pero 7 meses después tuvo que dejar el Ajusco de nueva cuenta por problemas de salud.

Sin embargo, su estancia en el matutino de Las Estrellas duró apenas unos meses pues según él mismo contó, no la pasó nada bien y decidió renunciar. ¿Andrea Legarreta y Galilea Montijo le hicieron la vida imposible?

En entrevista con De Primera Mano, el conductor anunció que regresaba este 2022 al espectáculo pues haría una comedia romántica, aunque por ahora no tiene un proyecto en la conducción.

Además, habló de una mala experiencia que tuvo en un programa matutino, y aunque no especificó de cuál hablaba ya que no dio nombres, era obvio que hablaba del programa Hoy.

"Todas las veces cuando yo ya era el conductor, cada vez que venía alguien nuevo, siempre he intentado cobijarlo porque sé lo incómodo y difícil que es llegar a un lugar nuevo donde no conoces a nadie y la dinámica está establecida", contó.

Y agregó: "Se da mucho en conducción que venimos de una nota, por ejemplo, acaba de haber un accidente de coche y tú dices: 'wow, tremendo cómo chocaron los coches' y volteas a ver para que alguien responda y no te responden".

Se siguen con otra cosa, entonces es como que chocas con pared y eso hace que (como conductor) empieces a perder esta confianza o que parezcas loco, o que estás hablando con nadie porque no te responden", contó.

Tras contar que se habría sentido 'ninguneado', Fernando reveló los resultados de haberse sometido a un procedimiento de bótox para rejuvenecer su aspecto, el cual hace unos años se vio severamente afectado por sus problemas de salud, pues hasta acabó en silla de ruedas.

Además de que llegará al altar este 2022 con su prometida Ana Ferro, el conductor se prepara para lo que viene este año sometiéndose a un arreglito estético. A través de su cuenta de Instagram, Fernando compartió las dos sesiones.

Tras un drástico cambio físico, el conductor ahora luce más sano y guapo que nunca pues goza de un gran momento en su salud, en su vida personal y laboral con su regreso al medio artístico.

Sin embargo, tras admitir que sí habría sido despreciado en Hoy, durante una breve charla que tuvo con Chisme No Like, el conductor contó que de darse de la oportunidad de volver al matutino, lo haría:

Sí (regresaría). Si se dieran las condiciones, trataría de no cometer los mismos errores", comentó.

Y esque mencionó que su salida no fue más allá de que no le gustara al 100 por ciento su trabajo, no por algún pleito grave con alguno de los conductores en específico.

Es como cuando uno va a un lugar de trabajo que no le gusta, fue eso y tan tan, ni más ni menos. No me gustó, creí que podía dar más en otro lugar y por eso decidí salirme", dijo.

Fuente: Canal de YouTube de Venga la Alegría, Programa Hoy e Imagen Entretenimiento e Instagram @fernandodelsolar