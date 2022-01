Celia Lora se arrepiente de su último proyecto en TV y anuncia uno nuevo junto a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de su salida de La casa de los famosos, Celia Lora aseguró haber vivido una experiencia nada agradable durante el reality show debido a las constantes peleas con sus compañeros y además, señaló haber sido víctima de acoso por parte del cantante Pablo Montero.

Tras este trago amargo, la polémica modelo reveló en entrevista para el programa de YouTube, Chisme no like, que a inicios de esta semana recibió la invitación para ser parte de un nuevo proyecto que está preparando Televisa.

Desgraciadamente tomé la mala decisión de ir a la mam… esta de Telemundo, y eso me pesa. No tengo palabras para explicarte yo cómo me arrepiento", dijo sobre La casa de los famosos.

Sobre el reality de la empresa de San Ángel, Celia comentó que aún está pensando si será parte de los participantes de la nueva producción: "Estoy viendo si me voy a Reto 4 elementos, todavía no digo que sí, pero me lo dijeron el lunes y dije, bueno ¿por qué no?".

En el programa, ocho equipos compuestos por cuatro personas de distintos ámbitos como la actuación, la comedia y los deportes, tendrán que superar retos elaborados en donde la tierra, el viento, el agua y el fuego, serán los protagonistas.

Cabe recordar que 'El Rasta' se quedó con el segundo lugar en Big Brother, sin embargo, en 2018, 16 años después, se convirtió en el ganador de la primera edición de Reto 4 elementos gracias a su trabajo y enorme esfuerzo.

