Enfermó y subió 20 kilos: Tras 13 años desaparecida, protagonista de novelas vuelve ¿desfigurada?

Ciudad de México.- Una entrañable exprotagonista de telenovelas de Televisa, quien lleva 13 años retirada del medio artístico para dedicarse a su familia y su faceta de empresaria, reaparece con drástico cambio físico y luce irreoconocible.

Se trata de Allisson Lozz, quien decidió dejar los reflectores y se retiró de los melodramas en 2009, cuando aún era una adolescente y estaba en la cúspide de su carrera, ya que se había convertido en protagonista antes de los 20 años.

La originaria de Chihuahua participó en proyectos inolvidables como Misión SOS, Alegrijes y Rebujos, Al diablo con los guapos y En nombre del amor, sin embargo, al anunciar su retiro dejó México y se fue a Estados Unidos a vivir luego de casarse.

Desde entonces, la exactriz no ha dado entrevistas ni ha vuelto a aparecer en el medio pues se ha dedicado a su familia luego de convertirse en madre de dos niñas, aunque se ha mantenido activa en redes sociales, donde publica fotos y videos.

Como se recordará, el año pasado revelaron en el programa Hoy que Allisson estaba perdiendo la vista y que doctores le informaron que probablemente a los 30 años quedaría ciega, aunque luego comentó que tenía que someterse a cirugía para solucionarlo.

Lozz cambió los foros de grabación por los negocios, ya que se convirtió en empresaria al volverse directora de ventas de una reconocida marca de cosméticos en Estados Unidos.

La exestrella de telenovelas se ha sincerado sobre su estado de salud, pues recientemente confesó que padece varias enfermedades crónicas que afectan su calidad de vida.

Lo que sí me quita mucho tiempo son mis enfermedades, que son crónicas, no se me van a quitar hasta el nuevo mundo, así que este trabajo me permite manejar mi tiempo y lo valoro mucho", reveló.