¡Es bisexual! Tras lavar baños y pedir limosna, exactriz de TV Azteca deja 'Hoy' y sale del clóset

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien saltó a la fama en TV Azteca y quedó en la ruina durante la crisis laboral y económica por la pandemia, sale del clóset y provoca polémica.

Se trata de la controversial Lolita Cortés, quien por sus fuertes críticas en La Academia fue apodada la 'Juez de hierro'. Tras 10 años en las filas del Ajusco, perdió su contrato de exclusividad y fue despedida de la televisora, según reportes.

Aunque estuvo en algunos proyectos en Televisa, al llegar la crisis sanitaria y pausarse el trabajo en el medio artístico, la artista tuvo que recurrir a vender su ropa y pedir donaciones en redes para sobrevivir ante la falta de dinero.

Lolita acabó con una gran deuda tras someterse a una cirugía en la columna y hasta pidió trabajo para lavar baños en una panadería ante su desesperación por no tener ni para comer o pagar la luz.

No tenemos para pagar la luz, el gas, nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo (...) Yo estaba viendo que en una panadería necesitaban gente para lavar los baños y todo eso, y dije bueno, para hacer panes yo no puedo, cajera olvídalo, pero soy buenísima limpiando, soy buenísima haciendo el quehacer", mencionó.

Afortunadamente, en 2021 todo cambió para Lolita pues se integró como juez al reality del programa Hoy Las Estrellas Bailan en Hoy y este año cambia el matutino por otros proyectos.

Lolita no vuelve a TV Azteca, sino que se queda en Televisa pues ya se confirmó que tiene dos programas por grabar este 2022: Perdiendo el juicio en marzo y en febrero el piloto de una serie de la cual aún no puede dar detalles.

Ahora la polémica artista da de qué hablar de nueva cuenta pues decidió sincerarse en Iconic Drag Fashion Week, un reality show de moda drag transmitido por YouTube, sobre su orientación sexual, declarándose una persona bisexual y queer.

En este programa, diversos diseñadores mexicanos compiten con la creación de outfits modelados por drag queens mexicanas. La confesión salió después de criticar a una concursante de género no binario, Enchanteé Irazú.

Enchanteé Irazú le respondió su crítica y Lolita respondió sugiriéndole ser queer, lo que le valió ser duramente criticada por usuarios en redes quienes afirmaban que la actriz al parecer no entendía el concepto y la identidad de género no es algo que puede cambiarse de un momento a otro.

Precisamente cuando abordas esto de que puedo ser una mujer hermosa, pues ni dentro ni fuera de Drag me identifico como una mujer. Yo no estoy tratando de ser una mujer, quiero ser una Draga y no va a lo hermoso porque no busco la feminidad, busco alejarme lo más posible a que se me pueda asociar a una mujer sin dejar de ser Draga", dijo la concursante, mientras Lolita le sugería: 'Podrías ser queer'.