Shock en Televisa: Tras dar positivo a Covid-19, Andrea Legarreta da dura noticia de su salud

Ciudad de México.- Andrea Legarreta, querida conductora del programa Hoy, habló por primera vez de los síntomas que está padeciendo luego de haber dado positivo a Covid-19 por segunda vez desde que comenzó la pandemia.

Hace poco más de una semana, sus compañeros del programa matutino dieron la noticia de que la esposa de Erik Rubín no acudiría al show porque había contraído SARS-CoV-2, pese a que desde entonces, Legarreta, no había dado ninguna declaración, la noche del pasado viernes, 28 de enero subió su primera actualización sobre los síntomas que está padeciendo y cómo sobrelleva el confinamiento.

Parece ser que la madre de Nina y Mía Rubín es muy querida por sus amigos y familiares, ya que le han llegado varios arreglos florales, fotografía que tomó para agradecerles a todos por los apapachos y porras que le envían.

La amiga de Galilea Montijo reveló que, pese a que ya se siente mucho mejor, aún tiene síntomas del virus: tos, dolor de cuerpo, cabeza, fiebre e incluso pesadillas; pero afirma que esta vez, la infección no se manifestó tan fuerte como la primera vez.

Les cuento que hoy me siento mucho mejor... y a pesar de los síntomas (tos, dolor de cuerpo, de cabeza, fiebre, pesadillas) no la he pasado tan mal como la vez pasada... Y lo mejor es que esta vez no terminé en el hospital." Afirmó la celebridad.