Televisa lo vetó: Tras unirse a Chapoy, polémico actor traiciona a 'Hoy' y vuelve a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico actor y cantante, quien estaría vetado de Televisa por traicionarlos con la periodista Pati Chapoy, reapareció en el programa Venga la Alegría ayer viernes 28 de enero luego de haber estado en Hoy anteriormente como invitado.

Se trata del también conductor Mario Bautista, quien presuntamente no puede pisar las instalaciones de San Ángel pues a los ejecutivos de la empresa no les habría agradado que acudiera al foro de Ventaneando y se sentara al lado de la líder del programa a hablar sobre su carrera.

Álex Kaffie fue el encargado de destapar el supuesto veto de Bautista y aseguró que el artista se enteró que era persona non grata pues había sido invitado al programa nocturno de Unicable Faisy Nights pero no pudo estar presente ya que no le permitieron entrar.

Por asistir a 'Ventaneando' ¡Televisa tiene vetado a Mario Bautista! Sí, la televisora lo ha puesto en su lista de personas non gratas como escarmiento a su asistencia al citado programa de espectáculos", aseguró.

Pese a que el joven se ha dedicado mayormente a la música, también ha tenido la oportunidad de probar suerte en otros ámbitos pues fue participante de ¿Quién es la máscara?, actuó en la película Madre solo hay dos y fue de invitado a Hoy en varias ocasiones.

Luego de que se revelara su veto, Mario firmó contrato con TV Azteca y se integró como juez del reality Todos a bailar, que se estrenó en noviembre y es conducido por Ingrid Coronado.

La mañana de ayer viernes 28 de enero, Bautista volvió a dar una entrevista a Venga la Alegría mediante una videollamada en la que habló sobre el lanzamiento del video de su sencillo Brindo junto a Banda El Recodo.

En 12 horas, el video ya lleva casi medio millón de reproducciones", comentó muy emocionado.

Los integrantes de El Recordo también confesaron que están felices de haber podido trabajar con el joven de 25 años y no dejaron de elogiarlo: "La verdad que la canción le quedó muy bien, la canción venía en otro tono y con ese nuevo tonito podemos escuchar a un nuevo Mario Bautista, en una nueva faceta con la música de banda".

Ya para finalizar, el intérprete de Baby Girl reiteró que esta noche de este sábado sí aparecerá como juez en Todos a bailar tras haberse ausentado semanas atrás.

Ahí vamos a estar, disfrutando, bailando y gozando", expresó.

