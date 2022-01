Tras la muerte de Octavio Ocaña, su prometida manda desgarrador mensaje: "Me he quedado sin ganas"

Ciudad de México.- A tres meses de la muerte de Octavio Ocaña, su prometida, Nerea Godínez mandó un desgarrador mensaje a través de su cuenta de Instagram, afirma que se ha quedado "sin motivos".

Este sábado, 29 de enero, se cumplieron tres meses de la muerte del querido intérprete de Vecinos, quien perdió la vida en una turbia persecución policíaca en la carretera Chamapa-Lechería, en las cercanías de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, misma que hasta la fecha no se ha resuelto del todo.

Mientras que la familia directa de el histrión acudió a la zona del accidente a presentar sus honores, Nerea Godínez hizo lo propio a través de redes sociales, donde compartió su dolor, mismo que fue acompañado por una reveladora fotografía del actor, quien habría estado durmiendo al momento de ser tomada.

En el mensaje, la joven de 25 años se cuestiona por qué falleció, a la vez que confirmaba que se había quedado sin fuerzas, mientras maldice a la vida por haberle quitado a quien en este mes de enero se habría convertido en su compañero de vida.

A tres meses de intentar comprender, ¿cómo?, ¿cuándo? y sobre todo ¿por qué?... me he quedado sin fuerzas, sin ganas, sin motivos y sí, he llegado a la conclusión de que maldita me vida, que me ha hecho estar sin ti y me ha obligado, últimamente, a mantenerme de pie (cuando la verdad dudo que alguien sepa cómo se hace eso).