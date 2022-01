Adiós Chapoy: Tras renunciar a exclusividad, Carmen Muñoz vuelve a Televisa y hunde a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 3 de enero por fin se confirmó que la famosa Carmen Muñoz, quien renunció a TV Azteca hace apenas unas semanas, sí se integró a las filas de Televisa de nueva cuenta y fue la propia conductora quien anunció que está feliz de regresar a su "casa".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El pasado mes de noviembre, la comunicadora mexicana desató sospechas de que saldría de la empresa del Ajusco pues faltó a trabajar por varios días en el programa Al Extremo, donde ella era titular desde hace casi dos años.

Poco más tarde la propia líder de Ventaneando Pati Chapoy anunció que Carmen lamentablemente había renunciado a su contrato de exclusividad y detalló todo lo que dijo la conductora sobre su renuncia, pues en ese momento aseguró que no tenía una oferta de Televisa.

Ella tomó la decisión de no firmar ese contrato y ya no trabajar acá... ella de una forma muy clara dijo que simplemente 'ya no quería continuar', que quería dedicarse a escribir libros... Se le preguntó si ya tenía un ofrecimiento, y la respuesta fue: 'el día de hoy no, mañana no sé'", contó la periodista y líder de espectáculos.

Desde que renunció a Televisión Azteca, diversos portales y periodistas como Álex Kaffie salieron a detallar que Muñoz si volvería a San Ángel, donde ya trabajó anteriormente, y este lunes en entrevista exclusiva para TVyNovelas ella misma reveló que es verdad que ya firmó contrato con esta televisora.

Sé que lo que viene es pura felicidad...estamos platicando lo que viene para mí, pero sé que son cosas bonitas y estoy abierta para que así suceda", contó.

La expresentadora de Al Extremo formó parte del programa Nuestra Casa entre el 2002 y el 2006, donde compartió pantalla con los aclamados conductores Coque Muñiz, Talina Fernández, Mariana Levy, Raquel Bigorra y Claudia Lizaldi.

Muñoz fue clara y aseguró que aún no sabe qué proyecto le ofrecerán en Televisa, pero sí descartó los rumores que apuntan a que se integraría al elenco del matutino Hoy.

No hay nada en concreto, o sea, no tenemos nada en específico; sí se ha especulado mucho, pero ni siquiera hemos tocado el tema de Hoy. Creo que vendrán otras cosas para mí", añadió.

La experimentada conductora aseguró que salió de TV Azteca en los mejores términos y explicó que considera que renunció a esa empresa en el mejor momento pues necesitaba tomarse un descanso.

"Fue un buen momento para hacer una pausa y disfrutar más a mi familia, ya que gracias a Dios he tenido mucho trabajo durante todos estos años y ya me urgía detenerme porque me hacía falta estar más tiempo al lado de mi marido, de mi hija, de mis papás, de mis hermanos, y eso no tiene precio. Me fui agradecida y ahora estoy abierta a nuevas oportunidades con muchísima ilusión, con muchísimos sueños".

Fuente: El Heraldo de México y TVyNovelas