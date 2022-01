Eduardo Verástegui: El exactor de Televisa vuelve a explotar contra la vacuna del Covid-19

Ciudad de México.- Hace unos meses, Eduardo Verástegui se negó a vacunarse contra el Covid-19 e incluso, hizo algunas publicaciones donde señaló que no confiaba en las personas que están detrás de las vacunas, agregando que "el diablo anda como león rugiente… Nos quieren despoblar".

Ahora, el polémico actor mexicano volvió a tocar el tema y a través de sus redes sociales compartió una serie de mansajes donde, a pesar de haber padecido la enfermedad hace unas semanas, mantiene su postura en contra del fármaco.

Ya supérenlo borregos. No me inyecté, me dio Covid-19. Ya lo superé. Ahora estoy más fuerte que nunca. No sean envidiosos, querían que me fuera mal, lo siento, me fue muy bien y estoy al 100. Bendiciones para ustedes y sus familias. Cambien el odio por el amor y les va ir muy bien", escribió la exestrella de Televisa.