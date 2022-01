Mauricio Ochmann niega consumo de sustancias en retiro espiritual: "Yo no me meto nada"

Ciudad de México.- A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Mauricio Ochmann negó haber hecho el ritual de la Ayahuasca, el cual consiste en tomar una bebida que produce alteraciones en la percepción y la conciencia, entre otros efectos.

El actor fue cuestionado por la prensa que lo esperaba en su regreso a México acerca del ritual, que se dijo en algunos medios había practicado, pero él sin dudarlo reveló:

Yo no me meto nada que me evada de la realidad, o sea, obviamente soy espiritual y me gusta mucho como trabajar en mí y eso, pero no le meto nada a mi cuerpo ajeno", manifestó.