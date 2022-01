Tras 46 años en Televisa y no poder caminar, conductora debuta en 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Ciudad de México.- La conductora Lolita Ayala, quien hace 6 años fue despedida de Televisa y ha estado ausente de la televisión, reaparece en el programa Hoy luego de haber sido captada hace unos meses sin poder caminar y con un tanque de oxígeno.

Tras perder su contrato de exclusividad con la empresa de San Ángel, Lolita fue despedida luego de 46 años en la televisora y 29 conduciendo Las Noticias, noticiero que volvió muy exitoso y es recordado por su sello personal: una rosa en su mesa.

En septiembre del 2021, la presentadora encendió alarmas al aparecer mal de salud. Usuarios filtraron en redes un video de la periodista cargando un tanque de oxígeno y moviéndose con la ayuda de varias personas pues no podía caminar por sí sola.

Ayala también luchó contra el cáncer de mama hace 25 años y salió adelante pese a pensar que era "una sentencia de muerte". Respecto a su salud, tras difundirse el video aclaró que estaba en recuperación y aún tenía muchas ganas de trabajar, aunque no se le veía en TV desde su despido.

Hace unos meses tuve una caída y me fracturé la cadera y el fémur. Fui sometida a una cirugía de prótesis de cabeza de fémur y estoy en rehabilitación (...) Ha sido más tardada mi recuperación porque recuerden que hace 5 años viví el accidente de un helicóptero donde me afecté la columna, pero sigo activa y con muchas ganas de seguir trabajando", comentó.

Tras estar en las filas de TV Azteca y dar entrevistas a Venga la Alegría, la conductora ahora les da un duro golpe pues reapareció en el programa Hoy y habló de cómo está actualmente de salud.

Me caí en mi casa y me rompí la cadera y fémur. He estado medio coja, he andado primero con andadera, ahora ya ando con bastón y pues esperando que mis piernas se pongan bien para salir a correr (...) la rehabilitación es lo más importante", dijo.

Lolita agradeció el apoyo de la gente, asegurando que son muy "cálidos" con ella y comentó:

Esos años que yo estuve comiendo con el público, creo que hice algo que los encariñó conmigo (...) Se me fueron rápido (décadas conduciendo). Cuando te gusta tu trabajo, no es pesado... mira que me levantaba todos los días a las 8 am, me arreglaba y vete al noticiero, prepara el noticiero, escribe el noticiero... no era nada sencillito, sin embargo, para mí fueron años felices".