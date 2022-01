Tras divorciarse, Linet Puente, de 'Ventaneando', revela que su 2021 fue "profundamente duro"

Ciudad de México.- Eran finales del año 2020 cuando Linet Puente impresionó a todos cuando, ahogada en llanto, reveló a través de las cámaras de Ventaneando que su entonces esposo Carlos Luis Galán le había pedido el divorcio de forma repentina, aunque días después se supo que el productor le habría sido infiel a la conductora.

A un año de todo esto, Linet Puente escribió en su cuenta de Instagram que el 2021, un punto difícil en su vida, pero se declaró agradecida con las personas de su entorno, quienes la apoyaron durante dicha etapa.

Llegar a ste punto de la vida en un año profundamente duro, no estuvo fácil por ello me aplaudo a mí por las ganas puestas a todo y obvio el agradecimiento a mi hermosa red de apoyo: mis padres, mis amigos, mis jefas y a nuestra Marisol que sin ella no podría nada." Declaró Puente.