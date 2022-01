Tras pasar 8 años en TV Azteca, 'El Capi' Pérez se va y se hace importante promesa

Comparta este artículo

Puerto Vallarta, Jalisco.- Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como 'El Capi' es uno de los comunicadores y comediantes más conocidos de TV Azteca, pero recientemente el conductor se fue de las instalaciones de TV Azteca y se hizo una importante promesa.

Recientemente, el 'Capi' dejó a las instalaciones de TV Azteca para irse de vacaciones con su familia a Nuevo Vallarta, donde pasó Nochevieja y Año Nuevo, en algunas imágenes que compartió en sus redes sociales se le puede ver bastante relajado y disfrutando al máximo de estar por unos días lejos de la CDMX.

Pero esto no terminó ahí, ya que, con motivo de Año Nuevo, la celebridad, de 35 años, se hizo una importante promesa y no, no es que vaya a dejar a las cámaras de televisión, más bien planea cuidar mucho más de sí mismo.

Prometo cuidarte más este año cuerpecito chulo." Declaró la celebridad.

Esta promesa no pasó por desapercibida para su esposa, quien le respondió en la sección de comentarios que ella lo ayudaría a cuidarlo, por lo que el 'Capi' tendrá el apoyo de su familia, así que la labor no será tan difícil. Los resultados los descubrirán sus fans para el próximo año.

Actualmente, 'El Capi' se encuentra colaborando en LOL 3, reality show de Amazon, conducido Eugenio Derbez, donde tendrá que competir contra otros comediantes.

