Tras traicionar a Televisa y caer en coma, actriz vuelve tras 8 años retirada y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien desapareció 8 años de la televisión luego de que cayera en coma, reaparece y hace un duro comentario contra TV Azteca, empresa en la que estuvo durante 16 años luego de dejar Televisa.

Se trata de la primera actriz Margarita Gralia, quien empezó su carrera en la televisora de San Ángel y luego se cambió a las filas de TV Azteca, donde estuvo en varias telenovelas que alcanzaron gran éxito.

La talentosa artista argentina estuvo en melodramas como Mirada de mujer, Cuando seas mía, La heredera, Amor en custodia y La mujer de Judas.

Como se recordará, Gralia se alejó unos años del medio artístico luego de su último proyecto en el 2013 pues cayó en un coma inducido en el 2015 y estuvo en cama varias semanas. La actriz padecía una contracción reversible de arterias cerebrales.

Tras recuperarse y reaparecer, la actriz de 67 años no dudó en arremeter contra TV Azteca pues no está contenta con la nueva edición musical que le hicieron al melodrama Amor en Custodia, protagonizado por ella como 'Paz Achával Urién', Sergio Basáñez, Paola Núñez y Andrés Palacios en el 2005.

¿A ustedes no les parece una exageración la música de fondo que ponen en todas las escenas de Amor en Custodia? No tiene nada que ver con la escena es más lo que molesta que lo que ayuda. Yo creo que es algo qué agregaron ahora antes no era así. #AmorEnCustodia", escribió en Instagram.

Tras hacerse viral su queja, la actriz aseguró en otra publicación que no porque no esté de acuerdo con la música nueva, significa que no le guste ver la repetición de la telenovela, asegurando que la está disfrutando mucho y pidiendo al público verla.

Se equivocan los que piensan que no estoy de acuerdo con que repitan al aire la telenovela 'Amor en Custodia' porque considero que está fuerte la música que le ponen de fondo a las escenas. Y eso es porque precisamente la estoy viendo!! Es más, la estoy disfrutando!!! Solo me molesta la música porque quiero oír mejor los diálogos, la súper recomiendo!! No se la pierdan!!! Todos los días 4:30 de la tarde por Azteca 1", aclaró.

