Adiós Televisa: Tras 18 años, Angelique Boyer admite que rechazó protagónico ¿para irse a TV Azteca?

Ciudad de México.- Hace algunas horas la querida actriz Angelique Boyer, quien tiene más de 18 años de trayectoria en Televisa, apareció en las redes sociales para aclarar cuál es la verdadera razón por la que decidió rechazar un protagónico y otros proyectos en esta empresa. ¿Se cambia a TV Azteca?

Como se sabe, la guapísima novia de Sebastián Rulli debutó en la televisora de San Ángel en el 2004 y desde entonces ha tenido la oportunidad de participar en exitosas novelas como Rebelde, Teresa, Lo que la vida me robó, Tres Veces Ana, Amar a Muerte, Imperio de Mentiras, entre muchas otras.

Hace unos meses se especuló que Boyer podría ser la protagonista del nuevo proyecto de Carlos Bardasano La Mujer del Diablo, sin embargo, ella lo rechazó y confesó que no se integraba a esta producción. Asimismo, se mencionó que podría interpretar al personaje principal del remake de Amarte es mi pecado que alista la productora Giselle González, pero esto también quedó descartado.

La periodista Martha Figueroa informó durante un episodio del programa Con permiso que la artista franco-mexicana no quiso volver a trabajar con Giselle pues no habría acabado en buenos términos con ella cuando participó en Imperio de mentiras.

Angelique dijo que no que porque la otra vez que trabajó con la producción de Giselle no quedó muy contenta, esto fue en 'Imperio de Mentiras', porque no le daban como mucho apoyo a las sugerencias que ella decía".

Luego de toda la polémica que se creo, Angelique por fin decidió no callarse más y mediante un video de Instagram explicó porque rechazó estar en estas dos interesantes producciones, descartando que tenga problemas con su exjefa.

Normalmente entre proyecto y proyecto dejo pasar un año, porque es bueno para mi, es bueno para ustedes y es bueno para mi carrera. No me gusta decirle que no al trabajo".

La novia de Sebastián, quien es de las pocas que aún tiene exclusividad con Televisa, explicó que prefirió no aceptar proyectos por un tiempo pues no quiere cansar al público con su imagen, pues hizo dos novelas seguidas: Imperio de Mentiras y Vencer el desamor.

Han dicho que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos. No se trata de decirle que no a todo, solo que creo que se están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacios que debemos ocupar en tiempos correctos".

Boyer aseguró que su retiro de las novelas solo es temporal y que espera que pronto le ofrezcan un personaje que de verdad le encante y la anime a volver a la pantalla chica: "Estoy ansiosa que llegue un proyecto, con una historia que me encante y que me rete como actriz".

