Marimar Vega explota y revela íntimos detalles de su vida privada: "Para que dejen de agobiarse"

Ciudad de México.- La presión se cayó sobre Marimar Vega, luego de que explotó en redes sociales y comenzó a destapar varios detalles sobre su vida privada, esto para detener las presuntas críticas que sus seguidores suelen hacerle constantemente.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La mañana de este domingo, 30 de enero, la hija del actor Gonzalo Vega y exactriz de TV Azteca, explotó en contra de las constantes críticas que, presuntamente, recibe en redes sociales, donde es cuestionada por comer carne, mientras práctica yoga, a la vez que la señalan por tener manchas en la piel pese a anunciar cremas anti edad.

Para frenar esta ola e comentarios, la actriz del Juego de las Llaves, Silvana sin Lana y Sitiados salió a desmentir algunos mitos que giran en torno a todas estas prácticas.

Sí, sí, como carne y también hago yoga, tomo vino y como pizzas , pero también me cuido y como bien. También tengo manchas en la piel y líneas de expresión y 38 años y también me pongo mil cremas y también a veces se me ve la piel divina, pero luego no, y tengo estrías y celulitis a veces más a veces menos.

Posteriormente, la actriz habló un poco acerca de su vida amorosa, en donde también aclaró que suele enamorarse y desenamorarse, pero eso no evita que se vuelva a casar.

Y sí, también me enamoro y me desenamoro y me divorcié y ahora me voy a casar y vivo en México y también en Los Ángeles (...) Para que ya dejen de agobiarse y pensar que sí hago yoga no podría comer carne o que sí anuncio cremas anti edad no debería tener arrugas... Todos somos muchas cosas.