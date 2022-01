¿Pleito en TV Azteca? En pleno foro de 'Ventaneando', Linet Puente envía mensaje a Pedro Solas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 28 de enero, todo TV Azteca se sacudió a causa de Pedro Sola, por lo que Linet Puente no se quedó callada y le envió certero mensaje a uno de los conductores de 'Ventaneando'.

Pedro Sola, al igual que Pati Chapoy son los dos conductores originales de Ventaneando y quienes se han mantenido a lo largo de más de dos décadas, por lo que no es de extrañarse que el presentador acumulara una gran fama en el programa de espectáculos la televisora del Ajusco, por lo que no es raro que su cumpleaños no pase por desapercibido.

Una de sus compañeras del show es Linet Puente, quien en más de una ocasión ha manifestado el cariño que siente por el conductor, pero nada parecido a lo que publicó el mismo viernes en sus redes sociales, donde compartió una tierna y divertida fotografía donde se les podía ver pasando un gran momento con Sola.

Feliz cumpleaños, feliz para este hombre que quiero mucho y se ha convertido en parte de mi familia. Te adoro Tío Pedrito y tú sabes todo lo que significas para mí.

Por su parte, la cuenta oficial de Twitter, hizo lo propio y le envío un mensaje de felicitaciones a Pedro Sola, a la vez que varios seguidores del programa dejaron sus respectivos mensajes en reconocimiento al trabajo del periodista.

Fuentes: Instagram @linetpuente