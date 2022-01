Adiós Chapoy: Tras estar en la cárcel y cirugías, vetan a exactriz de TV Azteca y llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y modelo, quien luego de estar presa trabajó TV Azteca y ha aparecido en varios de sus programas, presumió que pronto podría unirse a Televisa y ahora se reveló que estaría vetada de una importante televisora.

Se trata de la estrella de realitys show Celia Lora, hija del rockero mexicano Alex Lora, quien en 2010 acabó en el Penal de Santa Martha Acatitla tras causar la muerte de una persona mientras manejaba bajo los efectos del alcohol.

La modelo y estrella de la industria triple x atropelló a un hombre que limpiaba una caseta telefónica sobre Periférico, a la altura de Televisa San Ángel; aunque se determinó que conducía a exceso de velocidad, ella se defendió diciendo que no había tenido la culpa.

Otra de las polémicas que siempre han perseguido a Lora es su transformación con cirugías y es que fans que la conocen desde que era una jovencita creen que está totalmente cambiada del rostro y que es evidente que se hizo arreglitos como rinoplastia, pero ella afirma que solo se quebró la nariz y que por ello se le ve tan cambiada.

La hija de Chela Lora se unió a la empresa del Ajusco en 2012 como participante de la primera temporada del programa La Isla, donde solo obtuvo el sexto lugar. Además ha tenido la oportunidad de estar de invitada en varios de sus programas más famosos como Venga la Alegría y hasta incluso sentarse junto a Pati Chapoy en el estudio de Ventaneando.

El último proyecto que Lora hizo en la televisión fue La Casa de los Famosos pero presuntamente en Telemundo estarían arrepentidos de haberla contratado e incluso habrían decidido vetarla de por vida y no darle nunca más trabajo.

En la cadena se dio la orden de que jamás dejaran entrar a la hija de Alex Lora", informaron en el canal de YouTube Chacaleo.

Sin embargo, la actriz no tendría interés en volver a trabajar con Telemundo pues hace unos días declaró que estaba pensando en unirse a Televisa para la nueva temporada de Reto 4 elementos.

"Estoy viendo si me voy a Reto 4 elementos, todavía no digo que sí, pero me lo dijeron el lunes y dije, bueno ¿por qué no?".

No obstante, Chacaleo afirma que Telemundo estaría advirtiendo a Televisa para que no contraten a Celia por problemática y polémica.

Desde la propia televisora estadounidense han advertido a Televisa que ni se les ocurra hacer tal trato pues seguro tendrán problemas con la celebridad".

