Adiós 'Hoy': Tras 10 años retirada de Televisa y romance lésbico, polémica actriz debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien el año pasado estuvo en el foro del programa Hoy de Televisa, suelta tremenda noticia en Venga la Alegría y deja en shock a todo TV Azteca.

Se trata de Susana Zabaleta, conocida por no tener pelos en la lengua al dar su opinión, y en esta ocasión dio controversiales declaraciones al matutino Venga la Alegría Fin de Semana luego de defenderse de las críticas por lucir "vieja".

Como se recordará, Zabaleta fue vetada de Televisa en el 2000, ya que asegura que por un malentendido con la productora Carla Estrada cuando grababan Mi destino eres tú hizo hizo que dejara a su personaje en coma 180 capítulos.

Después ambas se arreglaron y Televisa le perdonó el castigo para volver y participar en melodramas como Salomé, Fuego en la sangre, Atrévete a soñar y Por ella soy Eva. Después de este en 2012, se retiró de los melodramas y se enfocó en el teatro, el cine y la música.

Luego de incluso tener un romance lésbico en el pasado, que ella misma aceptó "fue nefasto" ya que prefiere a los hombres, ahora Zabaleta cuenta en el matutino Venga la Alegría el infierno que vivió en los 80's al ser víctima de acoso.

La protagonista de la película Sexo, pudor y lagrimas confesó que sufrió maltratos en los inicios de su carrera y despotricó contra actores, actrices y productores del medio que fueron responsable de esto, hasta agradeciendo que muchos estén muertos.

Perras, muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas, qué bueno y actores horrendos que te metían mano y no podías decir 'este pu... me acaba de agarrar las nalgas', no podrías decirlo porque acuérdate que antes no existía eso tú calladita te ves más bonita, así era, los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal", contó.