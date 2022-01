Alessandra Rosaldo deja a Eugenio Derbez y se va a cumplir su sueño: "Estoy de papá soltero"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este lunes, 31 de enero, Eugenio Derbez confirmó que Alessandra Rosaldo, quien ha sido su esposa desde hace casi una década, lo había dejado para irse a cumplir un sueño.

El actor de Coda, No se Aceptan Devoluciones y No eres tú, soy yo, reveló que se había quedado con Aitana, luego de que la vocalista de Sentidos Opuestos se marchara a Cozumel para realizar el reto The Experiene 3.0 del Método M., el cual es una especie de retiro donde realizan actividad física.

El padre de Aislinn, Vadhir y José Eduardo reveló que se sentía sumamente orgulloso de su esposa, además hizo especial énfasis en que ella había logrado inspirarlo.

Ale es una persona que sabe inspirar a los demás, ya sea cantando desde un escenario o ahora con su propia plataforma de ejercicio (...) Ahora me toca darle un 'standing ovation' por todo lo que ella y su hermana han logrado, porque yo vi cómo empezaron entrenando desde casa y transmitiendo desde su Instagram, y hoy han logrado transformar la vida de muchas personas.

Finalmente, el comediante de Familia P. Luche le envió todo su amor a la actriz de Salome y Amarte es mi pecado con un tierno mensaje, en el que le agradecía por mejorar sus días.

Gracias amor, por transformarme a mí y a nuestra familia la vida, y por mejorar cada uno de nuestros días. Te amo.

