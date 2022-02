Cayó en coma y bajó 20 kilos: Tras años retirado, galán de Televisa da trágica noticia en TV Azteca

Ciudad de México.- Tras caer en coma y perder 20 kilos luego de que luchara por su vida al ser hospitalizado durante 8 meses por Covid-19, un famoso galán de novelas reaparece en el programa Ventaneando de TV Azteca con dura noticia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Toño Mauri, quien estuvo durante 33 años en Televisa participando en telenovelas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte, sin embargo, dejó de actuar en 2018.

El ahora productor se contagió de Covid-19 en 2020 y fue hospitalizado. Su estado de salud se agravó a tal grado que lo llevó a estar en coma cuatro meses, sin embargo, lo salvó un trasplante doble de pulmón.

Aunque casi pierde la vida, Mauri sobrevivió para contarlo y ha dado su testimonio desde entonces, por lo que sorprendió al dar declaraciones a Ventaneando sobre la repentina muerte del cantante argentino Diego Verdaguer, quien murió del virus hace unos días.

Trascendió que Mauri habló con la hija del intérprete Ana Victoria antes de que el esposo de Amanda Miguel falleciera por complicaciones de Covid-19, por lo que ahora cuenta que ella lo buscó para intentar salvar a su padre.

Sí, un amigo en común de Ana Victoria y mío nos contactó, le dio mis datos a Ana Victoria, recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno, primero me dio mucho gusto que me buscara y luego me dio mucho gusto poder platicar con ella, y platicarle mi experiencia, porque con lo que ella me decía era prácticamente como me había pasado a mí, me recordó mucho lo que me había pasado a mí, y sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios en televisión para que los viera y se sintieran con esa fuerza, esa entereza que se necesita para esos momentos", explicó.