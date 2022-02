'Gomita' habla de la violencia que vivió con su padre : "Me dio de cabezazos en la cara"

Ciudad de México.- En octubre del año pasado, 'Gomita' hizo pública la violencia que vivía de parte de su padre, el señor Alfredo Ordaz, situación que la llevó a tomar la decisión de denunciarlo y pedir una orden de restricción en su contra.

Tras este trago amargo, la exconductora de Televisa volvió a tocar el tema y en entrevista para el programa De Primera Mano reveló cómo ha avanzado la demanda contra su papá donde es señalado por el delito de violencia intrafamiliar.

Durante la charla, la hermana de Lapizín y Lapizito aseguró que había preferido guardar discreción para no lastimar a su familia, pero confesó que las agresiones que padeció ella y su madre durante años fueron bastante fuertes.

Me agarró de los hombros y me empezó a dar de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas", dijo con la voz entrecortada.